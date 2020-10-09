فيديو.. مسؤول الاختبارات الرياضية بـ الحربية يوضح المعايير البدنية المطلوبة

قال العقيد هانى محمود راغب، المسؤول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، إن الكلية تنتقى أفضل العناصر المتميزة فى كل شىء، من بين عشرات الآلاف من المتقدمين، من الناحية البدنية والطبية والنفسية.





وفى لقاء مع الإعلامى أحمد فايق، عبر برنامج "مصر تستطيع"، على فضائية dmc، أوضح أنه تم وضع مجموعة من التمرينات البدنية التى تقيس بعض عناصر اللياقة البدنية، مثل السرعة والتحمل والتوازن والقوة والجلد، مشيرا إلى أن قفزة الثقة من أهم الاختبارات، لأنه بدونها لا يعتبر الطالب ناجحا، حتى لو تحصل على الدرجات النهائية فى باقى الاختبارات. وأضاف: "بعد ذلك تبدأ سلسلة من الاختبارات البدنية، وتبدأ بالضاحية لمسافة 1500 متر، ثم الضغط والبطن والعقلة، والعدو لمسافة 100 متر، واختبار التوازن، وأخيرا اختبار السباحة لمن يجيدها. وأشار راغب إلى أنه لا يشترط إجادة الطالب للسباحة للالتحاق بـ الكلية الحربية، مشيرا إلى أنه يتم تقسيمهم لطلبة تجيد السباحة، وآخرين لا يجيدوا السباحة.

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