بطريرك الكاثوليك ينعى النائبة منى منير

نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، النائبة البرلمانية منى منير، التى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة.





وجاء نص البيان الصادر عن الكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى النائبة منى منير عضو مجلس النواب، طالبين العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، كما نصلى إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".

وتوفيت النائبة البرلمانية منى منير رزق، مساء اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا من كنيسة المرعشلى بالزمالك.

يذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وكان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان.