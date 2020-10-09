بطريرك الكاثوليك ينعى النائبة منى منير

وجاء نص البيان الصادر عن الكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى النائبة منى منير عضو مجلس النواب، طالبين العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، كما نصلى إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".
وتوفيت النائبة البرلمانية منى منير رزق، مساء اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا من كنيسة المرعشلى بالزمالك.
يذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وكان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان.
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