فيديو.. مسؤول التنسيق بالكلية الحربية: الطالب المتقدم يمر بـ14 مرحلة

قال العميد سامر عبد الواحد، مسؤول التنسيق بالكلية الحربية، إن هناك 14 مرحلة واختبار يمر بها الطالب عند طلب الالتحاق بالكلية الحربية، بعد سحب الملف واختبار السمات الشخصية.





وفى لقاء مع الإعلامى أحمد فايق، عبر برنامج "مصر تستطيع"، على فضائية dmc، أوضح أنه بعد نتيجة السمات، يبدأ الطالب مرحلة الكشف الطبى، على مدار 3 أيام، ثم مرحلة الرياضى، ثم الاختبار النفسى، ثم اختبار المناظرة، ثم اختبار الطبى المتقدم، ثم الرياضى المتقدم، ثم النفسى النهائى، ثم اختبار الهيئة.

وتابع أنه بالنسبة لطلبة الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب العسكرى، يضاف إليها الاختبار التفضيلى.

ووجه مسؤول التنسيق بالكلية الحربية، نصائح للمتقدمين للالتحاق بالكلية، قائلا: "الطالب بالنسبة للكلية مجموع درجات 1000 درجة، وكل تقييم وكل أداء له بدرجة، ابتداء بمجموعه، ثم الاختبار الطبى ودرجاته فى اللياقة البدنية، ثم درجاته فى الاختبار النفسى، ثم تقييمه فى كشف الهيئة".