مصدر أمني: أجنبي الجنسية تداول واقعة التحرش بفتاة والمتهمين تم ضبطهم وقتها

قال مصدر أمني، إنه فيما يخص تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يبكي مندداً بتداول مقطع فيديو لواقعة تحرش تعرضت لها إحدى الفتيات تحمل ذات الجنسية وذلك بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة، فقد أكدت الأجهزة الأمنية المعنية أنه وفي وقت معاصر لوقت ارتكاب الواقعة المشار إليها.. تم تحديد وضبط الجناة مرتكبى الواقعة وعددهم (6 أشخاص).. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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