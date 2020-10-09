نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فيديو للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، وهو يمازح طفلا خلال أحد المراسم. وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة رومانسية لزوجها حسام حبيب في يوم عيد ميلادها ال40. شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره بوصوله لـ 11.200.000 متابع علي قناتها علي يوتيوب. نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة عصرية كاجوال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. شيرين توجه رسالة رومانسية لـ حسام حبيب.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. البابا تواضروس يمازح طفلا بأحد المراسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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