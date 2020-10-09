أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية

أعرب النائب محمد أبو العينين عن سعادته وشكره وتقديره لأهالي الجيزة على دعمهم ومحبتهم له.

وقال أبو العينين خلال مؤتمر حاشد للأهالي لدعمه وتأييده إن أهل الجيزة هم أهلي وإخواني وأعز الأحباب لدي، وسأقف بجانبهم وسأخدمهم طوال حياتي.

وأضاف أبو العينين: "لقائي بكم عيد، فأنتم الأحباب والأصدقاء والجيران، وستدوم لقاءاتنا لأنها محبة في الله ولله، وأنا كنت وسأظل أخيكم وخادمكم سواء كنت نائبًا لكم أو لم أكن، وأشكر كل من طالبني بالترشح وقراري الترشح هو قراركم وعليّ السمع والطاعة.

وأضاف أبو العينين لأهالي الجيزة: انضمام الدقي والعجوزة إلى الدائرة شرف لنا ولأهل دائرة الجيزة لأنهم إخوتنا وأهلنا الذين شرفونا ولا يمكن أن ننفصل عنهم.

وأردف أبو العينين: يُضرب بالجيزة المثل في الوفاء والأصالة والإخلاص.

وعن خططه وبرنامجه في خدمة أهالي الدائرة قال أبو العينين: ناقشت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لأكثر من 3 ساعات خطة كاملة تتعامل مع مشكلات وطموحات أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، وتم الاتفاق على رؤى جديدة وحلول عاجلة، وقد بدأ التنفيذ في بعض المناطق بالفعل وخلال أيام ستستكمل أعمال التطوير في باقي المناطق.