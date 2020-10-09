أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية

أعرب النائب محمد أبو العينين عن سعادته وشكره وتقديره لأهالي الجيزة على دعمهم ومحبتهم له.
وقال أبو العينين خلال مؤتمر حاشد للأهالي لدعمه وتأييده إن أهل الجيزة هم أهلي وإخواني وأعز الأحباب لدي، وسأقف بجانبهم وسأخدمهم طوال حياتي.
وأضاف أبو العينين: "لقائي بكم عيد، فأنتم الأحباب والأصدقاء والجيران، وستدوم لقاءاتنا لأنها محبة في الله ولله، وأنا كنت وسأظل أخيكم وخادمكم سواء كنت نائبًا لكم أو لم أكن، وأشكر كل من طالبني بالترشح وقراري الترشح هو قراركم وعليّ السمع والطاعة.
وأضاف أبو العينين لأهالي الجيزة: انضمام الدقي والعجوزة إلى الدائرة شرف لنا ولأهل دائرة الجيزة لأنهم إخوتنا وأهلنا الذين شرفونا ولا يمكن أن ننفصل عنهم.
وأردف أبو العينين: يُضرب بالجيزة المثل في الوفاء والأصالة والإخلاص.
وعن خططه وبرنامجه في خدمة أهالي الدائرة قال أبو العينين: ناقشت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لأكثر من 3 ساعات خطة كاملة تتعامل مع مشكلات وطموحات أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، وتم الاتفاق على رؤى جديدة وحلول عاجلة، وقد بدأ التنفيذ في بعض المناطق بالفعل وخلال أيام ستستكمل أعمال التطوير في باقي المناطق.
ووجه أبو العينين رسالة لأهالي دائرته قائلا: شاركوا في الانتخابات، واختاروا من ترونه مناسبا في خدمة الدائرة، اختاروا من يحقق طموحاتكم وينهض بالدائرة ، والقادر على ممارسة دوره في مناقشة القوانين والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
كما أكد أبو العينين أن محافظ الجيزة وافق على طلبه برصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية في الجيزة والدقي والعجوزة وتطوير كورنيش النيل من أقصى جنوب الجيزة إلى شمالها في الدقي والعجوزة وإنشاء ممشى حضاري عليه يكون متنفس للعائلات والأسر.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا ضم 6 آلاف فدان جديدة للمحافظة لبناء مدن سكنية وصناعية لتوفير السكن وخلق فرص العمل للشباب وتحويل المنطقة المحيطة بالمتحف الجديد لمنطقة سياحية تضم فنادق ومشروعات تخلق فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.
وقال النائب محمد أبو العينين لأهالي دائرته: إن حل مشكلاتكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية، وهناك دراسة كاملة وحصر لكل المشكلات والطموحات وكل كلمة ووعد مني هو عهد والتزام أمام الله وأمامكم وكما وعدتكم سأفي بوعودي لكم وسأعمل جاهدا بالنهوض بالدائرة وحل مشاكل أبنائها.
واختتم أبو العينين حديثه قائلا: بناء على مبادرة قدمتها عام 2000، تم بالتعاون بين محافظة الجيزة و90 عميدًا وأستاذًا بجامعة القاهرة ، إعداد مخطط كامل لتحديث محافظة الجيزة يضم 186 مشروعًا تم تنفيذ الغالبية العظمى منها، وسوف أعمل مع المحافظة والجامعة مرة أخرى على لإعداد مخطط جديد يواكب جهود الدولة في التطوير الشامل ومواكبة محافظة الجيزة التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم مع الثورة الصناعية الرابعة وتحديات عالم ما بعد كورونا.
أعرب النائب محمد أبو العينين عن سعادته وشكره وتقديره لأهالي الجيزة على دعمهم ومحبتهم له.
وقال أبو العينين خلال مؤتمر حاشد للأهالي لدعمه وتأييده إن أهل الجيزة هم أهلي وإخواني وأعز الأحباب لدي، وسأقف بجانبهم وسأخدمهم طوال حياتي.
وأضاف أبو العينين: "لقائي بكم عيد، فأنتم الأحباب والأصدقاء والجيران، وستدوم لقاءاتنا لأنها محبة في الله ولله، وأنا كنت وسأظل أخيكم وخادمكم سواء كنت نائبًا لكم أو لم أكن، وأشكر كل من طالبني بالترشح وقراري الترشح هو قراركم وعليّ السمع والطاعة.
وأضاف أبو العينين لأهالي الجيزة: انضمام الدقي والعجوزة إلى الدائرة شرف لنا ولأهل دائرة الجيزة لأنهم إخوتنا وأهلنا الذين شرفونا ولا يمكن أن ننفصل عنهم.
وأردف أبو العينين: يُضرب بالجيزة المثل في الوفاء والأصالة والإخلاص.
وعن خططه وبرنامجه في خدمة أهالي الدائرة قال أبو العينين: ناقشت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لأكثر من 3 ساعات خطة كاملة تتعامل مع مشكلات وطموحات أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، وتم الاتفاق على رؤى جديدة وحلول عاجلة، وقد بدأ التنفيذ في بعض المناطق بالفعل وخلال أيام ستستكمل أعمال التطوير في باقي المناطق.
ووجه أبو العينين رسالة لأهالي دائرته قائلا: شاركوا في الانتخابات، واختاروا من ترونه مناسبا في خدمة الدائرة، اختاروا من يحقق طموحاتكم وينهض بالدائرة ، والقادر على ممارسة دوره في مناقشة القوانين والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
كما أكد أبو العينين أن محافظ الجيزة وافق على طلبه برصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية في الجيزة والدقي والعجوزة وتطوير كورنيش النيل من أقصى جنوب الجيزة إلى شمالها في الدقي والعجوزة وإنشاء ممشى حضاري عليه يكون متنفس للعائلات والأسر.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا ضم 6 آلاف فدان جديدة للمحافظة لبناء مدن سكنية وصناعية لتوفير السكن وخلق فرص العمل للشباب وتحويل المنطقة المحيطة بالمتحف الجديد لمنطقة سياحية تضم فنادق ومشروعات تخلق فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.
وقال النائب محمد أبو العينين لأهالي دائرته: إن حل مشكلاتكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية، وهناك دراسة كاملة وحصر لكل المشكلات والطموحات وكل كلمة ووعد مني هو عهد والتزام أمام الله وأمامكم وكما وعدتكم سأفي بوعودي لكم وسأعمل جاهدا بالنهوض بالدائرة وحل مشاكل أبنائها.
واختتم أبو العينين حديثه قائلا: بناء على مبادرة قدمتها عام 2000، تم بالتعاون بين محافظة الجيزة و90 عميدًا وأستاذًا بجامعة القاهرة ، إعداد مخطط كامل لتحديث محافظة الجيزة يضم 186 مشروعًا تم تنفيذ الغالبية العظمى منها، وسوف أعمل مع المحافظة والجامعة مرة أخرى على لإعداد مخطط جديد يواكب جهود الدولة في التطوير الشامل ومواكبة محافظة الجيزة التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم مع الثورة الصناعية الرابعة وتحديات عالم ما بعد كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.