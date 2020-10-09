انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن “معاشك هيوصلك لحد البيت وزيادة جديدة بالمعاشات” وزيرة التضامن تعلن تفاصيل خدمة توصيل المعاشات للمنازل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزيرة التضامن الإجتماعي عن تفاصيل خدمة توصيل المعاشات للمنازل، وذلك لمن تصل أعمارهم إلى 80 سنة كمرحلة أولى، ثم استكمالها لتشمل جميع الفئات في وقت لاحق.

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل خدمة توصيل المعاشات للمنازل

وأضافت الوزيرة اليوم خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة دي إم سي، أنه تم الإتفاق مع إحدى الشركات التي ستقوم بتوصيل المعاش إلى صاحبة، وذلك لمن يرغب في الإشتراك بهذه الخدمة.

وأكدت الوزير أن خدمة توصيل المعاشات للمنازل تأتي حرصاً من الدولة على رعاية المسنين، مؤكدة أن الدولة اتخذت قرارات أخرى بشأن هذه الفئات، وذلك مثل الإعفاء الكامل من أجرة المواصلات العامة كالمترو والقطارات وأتوبيسات النقل العام، وذلك لمن يبلغ 70 سنة، وتخيض تكاليف المواصلات 50% لمن بلغ الـ60 سنة فما فوق.

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وأشارت الوزيرة إلى أنه تقرر زيادة جديدة في المعاشات تقدر بـ100 جنيه، لمستحقي معاش تكافل وكرامة ومعاش التضامن الإجتماعي، على أن يتم إضافة هذه الزيادة بدايةً من 15 أكتوبر لجاري.