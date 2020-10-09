أهم الأخبار: اعترافات مثيرة لـ فتاة الإسكندرية .. خسائر بالجملة في الزمالك .. عودة 2000 يهودي إثيوبي لإسرائيل

كشفت فتاة الإسكندرية المتغيبة عقب عودتها الى اهلها عن سبب هروبها من المنزل ." اضغط للمزيد "

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيمي باتشيكو مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الاثنين." اضغط للمزيد "

توفيت منذ قليل النائبة منى منير، عضو مجلس النواب الحالي" اضغط للمزيد ".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء سيصوت الأسبوع المقبل على خطة لنقل ألفي يهودي إثيوبي جوا إلى إسرائيل." اضغط للمزيد "

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا." اضغط للمزيد "

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انستجرام، فيديو جديدا من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها الهضبة عمرو دياب، ظهرت به سيدة بموقف غير متوقع." اضغط للمزيد "