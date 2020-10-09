أكدت الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل من ظهور أحد رجال الدين إلى جانب النائب لم يكن أبدا أمرًا مرتبا وإنما كان أمرا عفويا ثانويا أثناء جولة النائب في الدائرة.
وأشارت الحملة إلى أن صاحب الصورة الذي ظهر إلى جانب النائب ليس عضوا في الحملة الانتخابية للنائب ولَم يكن مدعوا للجولة ولا تربطه بالنائب أي علاقة شخصية على الإطلاق، وأن تواجده كان عفويا أثناء الجولة كمواطن.
وأكدت الحملة التزامها بكل تعليمات اللجنة العليا للانتخابات ومعايير الدعاية الانتخابية ، وشددت على جميع المحبين للنائب ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الدعاية الانتخابية، كما تخلي مسئوليتها عن أي تجاوز يستهدف الحملة سواء أكان عفويا أم مدفوعا ضد الحملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة أبو العينين: ظهور رجل الدين بجوار النائب كان أمرا عفويا ولم يكن مرتبا.. ونلتزم بتعليمات "العليا للانتخابات" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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