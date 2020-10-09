انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالرابط الرسمي”13 خطوة للتحديث والتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت وزارة القوى العاملة أن التحديث والتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة أصبح متاحاً الآن، ونشرت الوزارة الرابط الرسمي للتسجيل، وأعلنت الخطوات المطلوبة من أجل الحصول على المنحة خلال الثلاثة أشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

13 خطوة للتحديث والتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأرسلت الوزارة رسائل للعديد من المواطنين المسجلين في المنحة سابقاً من رقم 2030، تدعوهم بسرعة تحديث البيانات حتى منتصف الشهر 15 أكتوبر الجاري، وذلك للتمكن من صرف المنحة.

وجاءت خطوات التسجيل “التحديث” في منحة العمالة الغير منتظمة، على النحو التالي:

1- الدخول إلى رابط التسجيل من خلال هذا الرابط

2- تسجيل المهنة.

3- تسجيل الرقم القومي.

4- تسجيل الوظيفة.

5- تسجيل نوع التأمينات.

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6- تسجيل المهنة.

7- إذا كنت ترغب في التدريب فعليك باختيار نوع التدريب المطلوب لزيادة مهاراتك.

8- تسجيل الحالة الاجتماعية.

9- تسجيل تاريخ الميلاد.

10- كتابة بيانات إضافية (اختياري).

11- كتابة رقم التليفون ويشترط أن يكون مسجل باسم طالب المنحة.

12- اختيار المحافظة تسجيل العنوان.

13- كتابة البريد الإلكتروني حالة وجوده.