فيديو : الرئيس الأرمينى يشكر الشعب المصرى .. ويوجه رسالة إلى تركيا

وجه الرئيس الأرمينى أرمين سركيسيان، الشكر للشعب المصرى، لأن لديه الكثير من الأقارب والأصدقاء الذين عاشوا فى مصر، وليس فقط على كرم الضيافة للأرمن الذى بدأ من العصور القديمة.





كما وجه الشكر على استضافة الأرمن الذين خسروا بيوتهم من قبل التطهير العرقى الذى قامت به تركيا خلال الوقت العصيب للأرمن، متمنيا الدعم من المصريين.

ودعا الرئيس الأرمينى لوقف تأجيج الصراع فى ناجورانى كاراباخ ووقف نزيف الدماء، مشددا على ضرورة خروج تركيا من الحرب الدائرة مع أذربيجان.

وأضاف أرمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، الخميس، أن بوتين قال إن روسيا لديها اتفاقات مع دولة أرمينيا وليس مع إقليم ناجورانى كاراباخ، وسوف تدافع عنها، لأن شعب ناجورانى كاراباخ قرروا باستفتاء أنهم يريدون جمهورية مستقلة، واعترفنا بهذا الاستفتاء، ونحن نريد التبسيط ولا نريد التعقيد فى الوقت الحالى، ونحن سنعترف بإقليم كاراباخ عندما يعترف به الجميع.

وتابع: لا نريد تعقيد الأزمات ولا نريد العودة إلى زمن التطهير العرقى، وأنه على تركيا الخروج من الصراع الدائر فى ناجورانى كاراباخ، معقبا: "ارجوكى يا تركيا اخرجى من الصراع".

وأشار إلى أن تركيا تستخدم جميع الطائرات والمعدات لدعم أذربيجان، منوها بأنه لن يتم السماح أبدا بأى تطهير عرقى فى ناجورانى كاراباخ، لافتاً إلى أن هناك من يحارب من أجل التطهير العرقى، ولكن أرمينيا سوف تهزمهم مجددا، ولابد من العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأردف: لا أحد فى أرمينيا سوف يستعين بمرتزقة وإرهابيين، لأننا قادرين للدفاع عن أراضينا، منوها بأن أذربيجان تريد العودة للحرب ويستأجرون مرتزقة وإرهابيين، لافتاً إلى أن تغيير مدير الأمن القومى أمر طبيعي، حيث إن عملية التغيير أو العزل هى بسيطة جدا لتأتى بأحد أفضل وهذه ممارسة طبيعية تحدث فى كل البلدان.