بينهم مسجد الشهيد أحمد منسى .. الأوقاف تفتتح 21 مسجدا فى 5 محافظات اليوم

وقال الوزارة، فى بيان سابق، إن المساجد المقرر افتتاحها فى المحافظات هى: "مسجد الشهيد أحمد المنسى - سوق الجملة - برج العرب، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية فى الإسكندرية، و7 مساجد بشمال سيناء هي:"مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حى آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حى الغزلان بئر العبد، التجمع العمرانى حى ابنى بيتك العريش".
وفى محافظة أسيوط تتفتح مديرية الأوقاف مساجد "الهادى البشير – عزبة المراكبية البداري، الرحمن – شو القنطرة – ابنوب، الرى – ديروط، وزارة الرى، محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط، الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط، الفتح الإسلامى – بانوب- ديروط، بلال بن رباح- شلشن – ديروط، القاضى – حبلصه – القوصية، الرحمن – عزبة يوسف – البداري".
وفى البحيرة تفتتح مديرية أوقاف البحيرة مسجد ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوار، وفى الدقهلية سيتم افتتاح مسجدى "الديسة عزبة الديسة بنى عبيد، السوابعة ميت يعيش".
وأكدت وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات ما زالت متوالية، مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين.
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