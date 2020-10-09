الأوقاف تحذر العاملين من جمع أو توزيع أموال دون إذن مسبق

حذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بها من الانضمام لعضوية أى جمعية أو العمل بأى لجنة من لجانها أو جمع أية أموال أو توزيعها تحت أى مسمى خارج إطار القانون ودون إذن كتابى مسبق ومحدد من رئيس القطاع الدينى.





وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية. وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى حفاظا على استقلالية شخصية الإمام وعدم استقطابه مجتمعيا أو استغلال موقعه بعلم أو بدون علم منه لصالح أى جماعة تتستر خلف أنشطة مجتمعية.

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