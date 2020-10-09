مصر تعلن وقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الحكومة المصرية عبر وزارة التجارة والصناعة اتخاذ قرار بـِ وقف تصدير الفول ويشم ذلك جميع أنواع محصول الفول لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور في ضوء العمل على توفير المخزون الاستراتيجي من هذا المحصول الزراعي الذي يُعد هو الأكثر استخداما بين المواطنين داخل جمهورية مصر العربية من جميع الطبقات الاجتماعية.

وقف تصدير الفول مدة 3 شهور

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ؛ إصدار قرار حكومي ورسمي ينص على وقف تصدير الفول مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالصحيفة الرسمية ، ومن ضمن بنود هذا القرار هو السماح فقط بتصدير الكميات التي تفيض عن حاجة السوق المحلي الداخلي في ضوء ما تقرره وزارة التموين وتراه مناسبًا وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة أيضًا.

أسباب وقف تصدير الفول في مصر

أعلنت جامع أن قرار التوقف مؤقتًا عن تصدير محصول الفول بجميع أنواعه إنما قد جاء بعد التنسيق الكامل بين كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في ضوء مساعي الحكومة المصرية إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية والضرورية، ولا سيما أن الدولة قد اتخذت عدة إجراءات من أجل توفير المخزون المحلي من المنتجات الأساسية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الدولة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

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فوائد قرار إيقاف تصدير محصول الفول

ساعد هذا القرار الهام الذي اتخذته وزارة الصناعة واتجارة المصرية في الحصول على مجموعة من الفوائد والإيجابيات الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ؛ ما يلي: