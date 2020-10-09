طقس الجمعة : شبورة مائية صباحا .. وعظمى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على الوجه البحرى والقاهرة مع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية مع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة.





ويسود طقس شديد الحرارة نهارا فى جنوب سيناء، مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد. فيما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالاحمر بين خفيفة ومعتدل ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 35 23 الاسكندرية 30 22 وادى النطرون 33 22 طنطا 35 22 شبين الكوم 35 22 دمنهور 34 22 بلطيم 31 24 مطروح 27 20 السلوم 29 21 سيوة 33 21 بورسعيد 30 25 دمياط 31 25 الزقازيق 35 23 المنصورة 34 22 الاسماعيلية 36 22 السويس 36 22 العريش 33 23 رفح 32 22 راس سدر 33 22 نخل 34 17 نويبع 38 26 طابا 36 24 كاترين 30 14 الطور 34 22 شرم الشيخ 38 26 الغردقة 38 25 مرسى علم 37 25 الفيوم 37 22 بنى سويف 37 22 المنيا 37 22 اسيوط 38 22 سوهاج 38 22 قنا 39 23 الاقصر 40 24 اسوان 41 25 ادفو 41 24 ابوسمبل 40 24 الوادى الجديد 39 22 شلاتين 35 26 ابورماد 35 26 حلايب 33 25 راس حدربه 33 25

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