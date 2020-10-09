الأوقاف تعلن توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى المحافظات اليوم

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك بمحافظات: (الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف)، بواقع 4 طن لمحافظة الإسكندرية و3 طن لكل من محافظة (الجيزة – الفيوم – بنى سويف)، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 983 ألف كيلو من اللحوم.

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