السفير المصرى بـ فيينا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية

التقى السفير محمد الملا، ألكساندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، حيث قام السفير الملا بتسليمه أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية النمسا.





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