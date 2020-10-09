مساجد مصر تتحدث اليوم عن فضل التضحية فى سبيل الوطن

وشددت الوزارة، فى بيان سابق، صادر لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

واختتمت الوزارة البيان: "نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

يذكر أن وزارة الأوقاف، حذرت جميع العاملين بها من الانضمام لعضوية أى جمعية أو العمل بأى لجنة من لجانها أو جمع أية أموال أو توزيعها تحت أى مسمى خارج إطار القانون ودون إذن كتابى مسبق ومحدد من رئيس القطاع الدينى.

وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى حفاظا على استقلالية شخصية الإمام وعدم استقطابه مجتمعيا أو استغلال موقعه بعلم أو بدون علم منه لصالح أى جماعة تتستر خلف أنشطة مجتمعية.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف، إن المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه فى العملية الانتخابية تستدعى العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.