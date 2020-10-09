السفير المصرى بـ بيرو يقدم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية البيروانى

قدم السفير هانى معوض سليم لبيب، سفير مصر الحالى ببيرو، نسخة من أوراق الاعتماد إلى السفير ماريو لوبيز وزير خارجية بيرو.



قدم السفير هانى معوض سليم لبيب، سفير مصر الحالى ببيرو، نسخة من أوراق الاعتماد إلى السفير ماريو لوبيز وزير خارجية بيرو. ويسبق هذا الحدث التقديم الرسمى لتقديم ورق الاعتماد إلى مارتن فيزكارا، رئيس جمهورية بيرو .





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