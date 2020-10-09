نشر "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار المهمة مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
- أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من مدينة كانساس بولاية ميسوري الأمريكية يظهر شرطيا يسقط أرضا امرأة حاملا من أصول إفريقية ويضغط على ظهرها جراء تكبيلها.
- حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك علي القيام بوقفة احتجاجية بمقر النادي بجامعة الدول العربية احتجاجا على قرارات اللجنة الأولمبية.
- عثرت الشرطة البريطانية على جثتي الطبيبة سامان مير ساشارفي وابنتها فيان ماجريو في منزل بمدينة بيرنلي الأسبوع الماضي بعد أن سمع الجيران صرخات وضرب في المنزل و عرا استمر لساعة ثم هدأت الأصوات تماما .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. والد فرح فتاة الإسكندرية يحكي تفاصيل تغيبها .. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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