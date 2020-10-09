صور.. محافظة الجيزة: بدء رصف شارع المنشية بفيصل



وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن ذلك فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف رئيس حى الهرم بمتابعة خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

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