التنمية المحلية: دورة تدريبية لتنمية مهارات 40 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم ويستفيد منها 40 متدربًا وذلك بداية من السبت المقبل ولمدة أسبوع.

ويتضمن الأسبوع التدريبي القادم بمركز التنمية المحلية بسقارة ،ايضا 3 دورات تدريبية يستفيد منها 90 متدربًا وتركز على تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وادارات الاستثمار وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف. وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دورًا جديدًا في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

يذكر انه تم انشاء وحدة حقوق انسان بالوزارة تختص ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، مشيرًا الى أنه تم انشاء وحدات حقوق انسان بالمحافظات تقوم كل منها بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى كل محافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب بمجال حقوق الإنسان وقال انه تم التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن المحتوى التدريبي والموضوعات التي يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لإعداد كوادر من العاملين بالديوان العام للوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.