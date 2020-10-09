اليوم .. مصر للطيران تسير 54 رحلة جوية تقل 5100 راكب

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 54 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من، "أمستردام - باريس - أثينا - بودابست - كوبنهاجن - روما - لندن - ميونخ -ميلانو - لارناكا - جوبا - نيروبى - دوالا - الخرطوم - الشارقة - بغداد - أربيل - بيروت - البحرين - عنتيبى - نيويورك - الرياض - المدينة المنورة - الجزائر - كازابلانكا".





بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من "دبى - جدة" ورحلتين جويتين إلى كل من "إسطنبول - أبو ظبى - الدمام". وذكر بيان صادر عن مصر للطيران أمس الخميس، أن الرحلات تشمل تسيير 8 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلة إلى كل من الأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى ينقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 5 آلاف و100 راكب.

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