فيديو.. ماراثون للدراجات الهوائية فى الإسكندرية احتفالا بنصر أكتوبر

أطلق محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة إشارة بدء ماراثون الدراجات الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ويطلقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر بجميع محافظات مصر تحت شعار " شباب مصر يهنئ مصر فى عيد النصر"، ويأتى تزامنا مع مبادرة "إسكندرية بتفرح"، ويشارك به ما يزيد عن 1000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.





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