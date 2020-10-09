رياضتك مناعتك.. محافظ القليوبية يطلق إشارة البدء لماراثون الدراجات

أطلق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لمارثون الدراجات التى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية باقامة ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك- دراجتك صحتك".





وانطلق الماراثون على مستوى الجمهورية فى توقيت واحد بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرانس من أمام ديوان عام المحافظة لثلاث فئات وهم مرحلة الشباب لمسافة 15 کم تنتهى فى مركز شباب على شرف الدين، ومرحلة البنات لمسافة 7 كم تنتهى فى مركز شباب كفر منصور، ومرحلة كبار السن لمسافة 5 كم تنتهى فى مركز شباب جمجرة الكبری.

وأطلق محافظ القليوبية إشارة البدء لكل مرحلة على حدة بفاصل زمن 5 دقائق حفاظا على سلامة المشاركين وقد شارك فى تأمين هذا المهرجان قوات مديرية أمن القليوبية وإدارات المرور والاسعاف والحماية المدنية.

وأكد المحافظ أن المارثون يأتى من منطلق أهمية الرياضة فى الارتقاء بالمستوى الرياضى والأخلاقى وبناء جيل يستطيع تحمل المسئولية فى المستقبل والعمل على تفعيل أواصر التعارف والتواصل بين أبناء المجتمع بهدف المشاركة الفعالة فى بناء مصر الحديثة وإستكمال مسيرة التنمية لبناء مصر.

وأضاف أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم استفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمه لهم بمختلف فئاتهم العمرية، والتى تساهم فى إعدادهم بدنيا وفكريا وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع.