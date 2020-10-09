نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تحديث رابط منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية الدفعة الرابعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتشارا وباء كورونا المستجد وبسبب الظروف القاسية التي تمر بها البلاد والشعب أيضا، كان ولابد على الحكومة المصرية أن تجد حل للعمالة الغير منتظمة والناس تأثرت ماديا بسبب تلك الظروف، ولأن منحة العمالة الغير منتظمة هي مبلغ يعين المواطنين علي الظروف المعيشية وهي 500 جنيه مصري.

ومن هنا بدأت وزارة القوى العاملة حث المواطنين علي تحديث بياناتهم عبر رقم 2030 وذلك لتحديث بيانات الأشخاص المتضررين من وباء كورونا، لذلك قامة وزارة القوي العاملة بإرسال رسائل لحث العاملين لتحديث البيانات عبر موقع منحة العمالة الغير منتظمة بشكل صحيح وذلك خلال فترة معنية من 8 أكتوبر 2020 إلى 15 أكتوبر 2020 حتى تصل المنحة للأشخاص الصحيحة، وسوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على موعد صرف العمالة الغير منتظمة وطريقة التسجيل.

أولا طريقة التسجيل الإلكتروني في منحة العمالة الغير منتظمة

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمالة الغير منتظمة من هنا. للاستعلام عن شخص معين يجب كتابة الرقم القومي الخاص به. كتابة رقم التحقق وهو موجود أسفل صفحة الموقع وبعد ذلك يتم الضغط على استعلام، ومن ثم سوف ينتقل بك الموقع إلى الصفحة الخاصة بالرقم القومي الخاص بالاستلام.

ثانيا موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أكدت وزارة القوي العاملة المصرية بأن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة سوف تكون يوم 15 أكتوبر 2020 ، وسوف تصرف منحة العمالة الغير منتظمة على 3 أشهر وهي من بداية شهر أكتوبر 2020 إلى شهر ديسمبر 2020 وستكون قيمة منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية مصري لا غير.