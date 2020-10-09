الوزراء: قانون التصالح لا يتعارض مع إجراءات تركيب العدادات الكودية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن العداد الكودى حق لأى مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد. وشددت على أنه لن يتم رفع العداد الكودى عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودى لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك وصاحب أو مالك العقار.

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