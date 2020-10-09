التضامن: مجانية وسائل النقل العام لكبار السن لا علاقة له بقيمة المعاش

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول اقتصار الركوب المجانى والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار الركوب المجانى والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه، مُوضحةً أن الإعفاءات والخصومات التى تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكافة احتياجاتهم.

وفى إطار حرص الدولة على دعم كبار السن، تم زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ليصل إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه، كما تم إدراج عدد 146.777 مسن فى برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن، ليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدى وكرامة حوالى 3.6 مليون أسرة، فضلاً عن إتاحة 113.5 مليون جنيه من أجل فئة الكبار بلا مأوي، وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي، وتنفيذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.