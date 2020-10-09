الزراعة: أسعار الدواجن لن ترتفع مع بدء التصدير

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.





وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، وأن أسعار الدواجن كما هى دون إقرار أى زيادات عليها.

وأوضحت وزارة الزراعة، فى بيان كشف الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجى يسمح بالتصدير، مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كل الأسواق.

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة الداجنة، ارتفع حجم الإنتاج المحلى بقيمة 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضى، ليصل إلى 14 مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج وإعلان الوزارة عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة فى 9 مناطق جديدة، إذ تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات، ما ساهم فى توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.