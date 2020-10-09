الصحة: توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة التى تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأن الرسالة مفبركة، مُوضحةً أن لقاح الإنفلونزا الموسمية سليم وآمن ومطابق لكل المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنويا، مُناشدةً المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكترونى أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل، تم زيادة حصة لقاحات الإنفلونزا الموسمية لهذا العام بخمسة أضعاف مقارنةً بالعام الماضى، لتلبية احتياجات المواطنين خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية مقابل 500 ألف جرعة بالسنوات الماضية، إذ حرصت الدولة هذا العام على استقدام اللقاح الأفضل، وهو اللقاح الرباعى السلالات للوقاية من الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، باعتباره ليس له أى أعراض جانبية أو مضاعفات، وتتمثل أبرز الفئات المستهدفة بالمصل فى أصحاب الأمراض المزمنة "السكر والضغط والفشل الكلوى والقلب، ومرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوى والسدة الرئوية، والأطفال أكبر من 6 أشهر، ومرضى ضعف المناعة، والحوامل، وكبار السن".

وناشدت "الصحة" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة "25354150 /02".