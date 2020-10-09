التموين تنفى طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمنافذ التموينية.





وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمنافذ التموينية.

وشددت وزارة التموين، فى بيان توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتى بما فيها الأرز آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع.

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية، تم توفير مخزون استراتيجى من الأزر يكفى لعدة شهور، لطرحها على البطاقات التموينية، وقد تم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، مع استمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، كما تم مد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.