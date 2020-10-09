أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت الأمر تماما، مؤكدة أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يغطى جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة.

وشددت "الصحة" على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة: لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.