أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول رفع اسم اللواء باقى زكى من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع اسم اللواء "باقى زكى من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، وأن اسم نفق اللواء باقى زكى كما هو دون تغيير وفقا لتكليف رئيس الوزراء، مُشددةً على أن إطلاق أسماء أبطال حرب أكتوبر على أى منشأة أو شارع فى أنحاء الجمهورية هو نوع من التقدير والتكريم لهم.

وفى سياق متصل، يعد نفق اللواء باقى زكى أحد أهم الأنفاق التى تربط بين شارعى التسعين الجنوبى والشمالى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقد أسهم بصورة كبيرة فى تخفيف الكثافة المرورية بالشارعين، كما تم تنفيذ مصارف للأمطار بالنفق، لتجنب أية كثافات مرورية فى فصل الشتاء، بسبب الأمطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكان: لا صحة لرفع اسم اللواء باقى زكى من نفق التسعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.