عاجل.. وفاة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

توفيت اليوم الجمعة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى.



توفيت اليوم الجمعة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى. وكانت زين العابدين ترشحت ضمن القائمة الوطنية فى حب مصر لانتخابات مجلس النواب التى ستعقد خلال أيام.

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