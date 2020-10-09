الحكومة: لم نرسل خطابات لإنهاء التعاقد على وحدات الإسكان الاجتماعى

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إرسال صندوق الإسكان الاجتماعى خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.





وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال صندوق الإسكان الاجتماعى أى خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أى مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائيًا. وأوضحت الوزارة، فى بيان كشف الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة تتمثل فى (الموقع الإلكترونى، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ومراكز خدمة العملاء)، يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، دون إرسال أية خطابات رسمية، مُناشدةً المواطنين ضرورة الرجوع لتلك القنوات الرسمية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الخطابات.

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