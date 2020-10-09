وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وزوجة الشهيد عادل رجائي

توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، ومرشحة مجلس النواب في القائمة الوطنية للانتخابات. وتتقدم "صوت الأمة" بخالص العزاء لأسرة الزميلة، سائلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيدة.

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