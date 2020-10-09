وقد نعت أسرة الإعلام العسكرى ببالغ الحزن والأسى ، الزميلة المغفور لها بإذن الله رب العالمين الأستاذة سامية زين العابدين والتى وافتها المنية صباح اليوم.

داعين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتبة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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