الحكومة تنفي اقتصار الركوب المجاني والخصومات بالنقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه، مُوضحةً أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين.

وأشارت إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عامًا من الرسوم، فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عامًا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكافة احتياجاتهم.

وفي إطار حرص الدولة على دعم كبار السن، تم زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100جنيه خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ليصل إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه، كما تم إدراج عدد 146.777 مسن في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 مليون أسرة، فضلًا عن إتاحة 113.5 مليون جنيه من أجل فئة الكبار بلا مأوي، وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي، وتنفيذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.