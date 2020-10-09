الحكومة تنفي 13 شائعة في أسبوع.. فيديوجراف

أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 2 حتى 9 أكتوبر 2020):

حيث نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، ونفي المركز ما انتشر حول خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر" ، كما نفي ما تداول حول اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه ، ونفي ما اثير حول تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

واكد المركز الاعلامي انه لا تعارض لقانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة ، ونفي المركز ما تداول حول صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية ، كما اكد المركز على عدم ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، ونفي ما انتشر حول طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية

ونفي المركز ما تردد حول ارسال صندوق الإسكان الاجتماعي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه ، كما نفي ما تداول حول إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام

ونفي ايضا ما انتشر حول إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث ، واكد المركز الاعلامي ان الرسالة صوتية المتداولة ومنسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية" مزورة" ، ونفي المركز ما تداول حول رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة