العدد السابع.. أهم أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢ وحتى ٨ أكتوبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أعد المركز ملخص بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار العدد الأسبوعي السابع، إلى الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية، سواء الناتجة من الأنشطة النباتية أو الحيوانية، بهدف المساهمة في حماية البيئة من التلوث وتحقيق عائد اقتصادي إضافي للمزارعين، وتوفير فرص عمل، فضلا عن ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية، والذي اكد خلاله ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الابحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الري وانتاج تقاوي الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الافقى والرأسي.

وشملت انشطة القصير خلال الاسبوع ذاته ايضا مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة انخراط الايفاد في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة في المنطقة العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور السيد جيلبيرت هونجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" ودينا صالح المدير الاقليمي للايفاد لمنطقة الشرق الأدني وشمال افريقيا واوروبا، وبحضور وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والممثلين الدائمين للدول العربية بالصندوق، كذلك اجتماعه مع اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة تنمية الريف المصري رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التي قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمي الذي ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووفقا للحصاد الاسبوعي لانشطة الوزارة، انتهى باحثو مركز بحوث الصحراء من تنفيذ وتركيب محطة لتحلية مياه ابار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة اهالي قرية شماس بسيدي براني محافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وبتمويل من مؤسسة مصر الخير، كذلك بلغت مساحة ما تم تجميعه وتدويره من قش الارز حوالي 616 ألف و638 فدان على مستوى الجمهورية، كما بلغت كمية القش مليون و 119 ألف و330 طن وذلك في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات: الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وخلال الاسبوع ايضا اجتاز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجديد الإعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الخامس والعشرون على التوالي، كما عقدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع شركة محاصيل مصر والمجلس التصديرية للحاصلات الزراعية المؤتمر الأول من نوعه للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة ال GPS في مدينه أسيوط عاصمه الذهب الأحمر في المنطقة العربية وافريقيا، كذلك تم تنفيذ عشرة قوافل بيطرية بقري محافظة البحيرة وتم فحص عدد 6976 حيوان منهم 2858 حالة باطنه وجراحة كما تم تحصين عدد 580 حيوان بالتحصينات غير سيادية وتم تلقيح عدد 583 حالة تلقيح اصطناعي وتم اخذ عدد 18 عينة دم ومسحة للمساهمة في عمل الخريطة الوبائية للامراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل وتم علاج 2457 حالة امراض ومشاكل تناسلية وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية كما تم الكشف علي عدد 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعي التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية الانتهاء عن تحصين مليون و154 ألف و518 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم " 678 ألف و844 رأس أبقار، 385 ألف و276 رأس جاموس، 68 ألف و117رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز" حتى 3 أكتوبر، كما تم تحصين مليون و135 ألف و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 662 ألف و498 رأس أبقار، 382 ألف و413 رأس جاموس، 66 ألف و895 رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز، 1591 راس جمال" حتى 3 اكتوبر.

وانتهى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال هذا الاسبوع، من اصدار حوالي 446 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تم الموافقة على تسجيل 90 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 56 محلية، و34 مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

كذلك تم الموافقة على تطوير ورفع كفاءة 15 مركز تجميع ألبان طبقًا للمواصفات القياسية بتمويل قدره 9,400 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى، وضبط ما يقرب من 21 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة للإستهلاك الحيوانى بمخازن غير مرخصة فى أحد المحافظات الساحلية.