لصالح صندوق تحيا مصر..الحكومة: لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"
اكدت وزارة المالية التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
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