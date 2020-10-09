انت الان تتابع تفاصيل خبر منحة العمالة الغير منتظمة:حدث بياناتك اليوم وحتي 15 أكتوبر الجاري لتجنب وقف الصرف للمنحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إذا كنت من المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة أو ترغب في التسجيل في المنحة الرابعة والتي من المقرر أن تصرف الشهر الجاري بعد توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار بصرف منحة العمالة الغير منتظمة للعاملين الذين تأثروا بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر مما تسبب في تسريح الكثير من العمال سواء في مصر أو العالم وتعمل وزارة القوي العاملة والهجرة بالتنسيق مع عدد من الهيئات علي تحديث بيانات المستحقين للمنحة والذين قاموا بصرف المنح الثلاث الماضية وتوسيع قاعدة الخدمات لهم بالإضافة إلي سعي الحكومة لإتاحة الفرصة للمستحقين الجدد الذين يحتاجون إلي هذه المنحة في ظل حرص الدولة علي ضرورة حماية الأسر محدودة الدخل.

تحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة للمستحقين

قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بإرسال رسالة لجميع المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة عبر الهاتف المحمول من رقم 2030 لإخبارهم بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم خلال الفترة من 8 أكتوبر 2020 وحتي يوم 15 أكتوبر 2020 كحد أقصي لتجنب إيقاف صرف منحة العمالة الغير منتظمة لهم خلال الفترة القادمة وجاء في الرسالة الآتي:

“السادة الأفاضل.. نرجو من سيادتكم تحديث بياناتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، للتحديث يرجى الدخول على رابط وزارة القوى العاملة أو رابط العمالة المتضررة وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف”.

كيفية التسجيل أو تحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة للمستحقين السابقين والجدد

يمكن الآن تقديم البيانات الخاصة بك للتسجيل أو تحديث بياناتك لضمان الحصول علي منحة ل500 جنية للعمالة الغير منتظمة واليكم متابعينا خطوات التسجيل أو تحديث البيانات علي موقع وزارة القوي العاملة والهجرة.

قم بالدخول علي الرابط التالي: http://empsearch.manpower.gov.eg/ اضغط علي مربع إنشاء حساب جديد/ استكمال البيانات سوف تفتح لك صفحة جديدة لإدخال جميع بياناتك (الرقم القومي-تاريخ الميلاد-الموقف التأميني-الاسم رباعي -المهنة -الحالة الاجتماعية- العنوان- رقم الهاتف المحمول) بعد إكمال تسجيل البيانات بشكل صحيح اضغط علي (حفظ أو تعديل)

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