الوطنية للصحافة تنعى سامية زين العابدين: من أبرز الصحفيين العسكريين

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذة سامية زين العابدين عضو الهيئة، والتى وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن الفقيدة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين فى الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

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