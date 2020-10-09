التموين: المخابز ملتزمة بإنتاج الخبز المدعم طبقا للمواصفات القياسية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمى على البطاقات التموينية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمى على البطاقات التموينية، مُوضحةً التزام كافة المخابز بإنتاج الخبز المدعم طبقاً للأوزان والمواصفات القياسية المتبعة.

وشددت الوزارة على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المخابز على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.

وفي سياق متصل، فإن هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى وغيرها من السلع التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقاً لاحتياجات أسرته ووفقاً لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.