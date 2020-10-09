عاجل.. مستقبل وطن ينعى سامية زين العابدين بعد وفاتها بكورونا

ودعت الأمانة وفقا لبيان صحفى، الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان. يذكر أن سامية زين العابدين نائب رئيس تحرير جريدة المساء وزوجة الشهيد العميد عادل رجائى. ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى بعد صلاة الظهر.

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