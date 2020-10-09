مشهود لها بالعطاء المتواصل.. الوطنية للصحافة تنعى سامية زين العابدين

تنعي الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاءً ، ببالغ الحزن والإسي سامية زين العابدين عضو الهيئة ، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته .