غرب الجولف يساهم في شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى أبو الريش الياباني

أعلن نادي القاهرة غرب الجولف، عن تقديم مبلغ مالي كتبرع لمستشفى ابو الريش اليابانى ليكون عبارة عن صدقة جارية علي روح الخبير الاقتصادي الدكتور محسن عادل.

تقوم هذه المبادرة من أعضاء النادي بالمشاركة في شراء أجهزة و معدات طبية لعلاج حالات المخ والأعصاب و القلب المفتوح للمساهمة في تقليل "قائمة انتظار الحالات الحرجة من الأطفال" لتخفيف آلامهم و علاجهم في أسرع وقت ممكن.

ويعد المستشفى هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهو مستشفى ثالثوى، وليس أولى، أى يقدم الخدمة بالكامل لا يأخذها الطفل فى أى مكان بمصر، و تقوم المستشفي كذلك بصرف أدوية تكلفها ملايين الجنيهات، بخلاف العمليات للمرضى، وكل ذلك مجانًا.

وبعد استعراض قائمة الأجهزة و المعدات الطبية المطلوبة، تم تقديم مبلغ التبرع للدكتورة رشا جمال الدين مدير مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "ابو الريش الياباني" في وجود الزميلة العزيزة داليا حيدر زوجه المرحوم د.محسن عادل و بحضور د. احمد إبراهيم رئيس نادي القاهرة غرب الجولف و الوفد المشارك له بالزيارة من النادي.

ودار حديث عن الضغط الكبير من الأطفال، حيث يأتون من كل المحافظات، ولا تستطيع المستشفي أن ترفض مريضا واحدا منهم

جدير بالذكر انه تم الاتفاق مع إدارة المستشفي ان هذا المشروع سيكون بداية للتعاون بين النادي والمستشفي مع وعد لاستكمال دعم المستشفي في العديد من المشروعات و زيادة اوجه التعاون في الفترة القادمة لتلبية المزيد من متطلبات المستشفي للقضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفي ان شاء الله.