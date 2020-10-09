الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا على القاهرة والوجه البحري

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويبقى الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
أما محافظات الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بعد غد الأحد ليبدأ التحسن الكبير في الأحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة.
وتنشط رياح معتدلة على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة (30%) يوم الأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشماليه الغربية.
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