من بينهم 16 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 6451 شابًا بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 6451 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 16 من ذوى الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1706 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 3902 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية في تقريرًا للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي ،إلى أنه في مجال استخراج ترخيص عمل للأجانب تم استخراج 3 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 9 أخري .

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 507 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية، وغلق 51 منشأة .

أما فى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1188 منشأة، فضلًا عن تحرير 254 محضرًا مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلي التفتيش على 402 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 12 محضرًا للمنشآت المخالفة منها خلال الشهر .