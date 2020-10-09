وزير التنمية يلتقى محافظ دمياط لمتابعة إنشاء المجزر الآلى والبيطرى

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة.





وبحسب بيان اليوم، شهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بحوالى 160 مليون جنيه وكذا محطة لتدوير المخلفات "كوكر"، ويأتى هذا المشروع ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التى تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة.

استمع الوزير شعراوى، إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ والأعمال الجارية حتى الآن على أرض الواقع، حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة ومجزر ذى خدمات متعددة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة، مشيرة إلى أن موقع المشروع يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد ومن المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

كما تابع شعراوى مع محافظ دمياط المشروعات التى يجرى تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والتى تتضمن 49 مشروعاً فى مجالات رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التى تمس حياة المواطن والتى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، لافتاً إلى أهمية استمرار الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.